22 שנות מאסר: רדף אחרי נהג פצוע וירה בגבו עד שקרס

בית המשפט המחוזי במוף הגליל - נצרת גזר השבוע 22 שנות מאסר בפועל על נאשם שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי ז"ל. השופטת אוסילה אבו-אסעד קבעה בפסק הדין כי מדובר ב"פגיעה ערכית מהותית ומוחשית במדרג הגבוה ביותר של חומרה", תוך שהיא מדגישה את היעדר האחריות, החרטה והריסון העצמי מצד הנאשם.

האירוע הקטלני החל כשהנאשם, שנהג תחת השפעת סמים ואלכוהול למרות היותו פסול לנהיגה כדין, הרגיש תסכול מאופן נהיגתו של המנוח. במקום להמשיך בדרכו, בחר לעצור את הרכב, לשלוף אקדח ולפתוח בירי אזהרה באוויר. ההסלמה המהירה הובילה להתגוששות פיזית בין השניים על הקרקע.

במהלך ההתגוששות ירה הנאשם שתי יריות קטלניות שפגעו בדיאר. המנוח, כשהוא פצוע קשה, אסף את שארית כוחותיו ונמלט חזרה לרכבו בניסיון נואש להציל את חייו. אך הנאשם לא הסתפק בכך - הוא קם על רגליו ופתח בירי קשוח ומכוון לעבר גבו הנמלט של הקורבן.

לאחר הירי, במקום להזעיק עזרה רפואית לקורבן הגוסס, בחר הנאשם להימלט מהזירה. מאוחר יותר חזר למקום יחד עם אחותו, שניסתה לשקר לשוטרים ולטעון כי היא זו שנהגה ברכב, בניסיון להסתיר את מעורבותו של אחיה ולשבש את החקירה.

בית המשפט דחה מכל וכל את טענת ההגנה לפיה הנאשם פעל בסייג של הגנה עצמית. השופטת הדגישה כי המציאות מלמדת על נאשם שרדף אחרי קורבן פצוע ונמלט, ופתח בירי מכוון לעבר גבו. "אין כל מקום לטענה של הגנה עצמית כאשר הנאשם רודף אחרי אדם פצוע שמנסה להימלט על נפשו", נקבע בפסק הדין.

בסופו של דבר הורשע הנאשם ברצח באדישות, בדעת רוב של ההרכב השיפוטי. לצד 22 שנות המאסר בפועל, הוטלו עליו מאסרים מותנים, פסילת רישיון נהיגה לשלוש שנים ופסילה נוספת על תנאי. כמו כן חויב לשלם למשפחת המנוח פיצויים בסך 258,000 שקל.

בית המשפט ציין בגזר הדין כי הנאשם לא גילה כל סימן של חרטה או לקיחת אחריות על מעשיו, ולא הפגין ריסון עצמי בשום שלב של האירוע. השופטת הדגישה כי מדובר בפגיעה חמורה ביותר בזכות הקניין ובשלום הציבור, המצדיקה עונש מאסר ממושך.