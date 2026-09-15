רועדים מטראמפ: הבחירות בארה"ב מתקרבות - והפחד מהתגובה שלו

מבזקים נוספים
פדיון שבויים, פדיון כפרות: רגע לפני יום הכיפורים, מי יחזיר אותם הביתה?
יש ילדים יהודים שעבורם "שמע ישראל", בית כנסת ובר מצווה הם לא חלק טבעי מהילדות. דווקא עכשיו, בעשרת ימי תשובה, כשהלב מבקש עוד זכות לקראת יום הכיפורים, יש מצווה אחת שיכולה לשנות חיים שלמים - ולהחזיר ילד יהודי הביתה (חרדים)אסף מגידו
משירת המארש ועד נעילת החג | ראש השנה בחצה"ק ויז'ניץ
צפו בגלריה מרהיבה מראש השנה בחצר הקודש ויז'ניץ | אלפי החסידים שהו בצל האדמו"ר לימי החג וזכו לשעות נעלות ומרוממות | בערב החג זכו חברי המקהלה להיכנס אל הקו"פ להשמיע את המארש החדש שהו"ל לקראת השנה החדשה (חסידים)חיים רוזנבוים
כבר צרות: הארי ומייגן נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר אחרי יומיים - וזו הסיבה
הארי ומייגן, הזוג הנסיכותי (לשעבר) נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר אליו שובצו לאחר שובם לבריטניה, יומיים בלבד לאחר שנכנסו ללמוד בו | הסיבה המפתיעה למהלך החריג שנחשף היום בממלכה (חדשות)ישראל גראדווהל
בדמעות ובבכיות; תיעוד מיוחד ממעמד 'התרת נדרים' של הרבי מסקווירא
תיעוד מיוחד ממעמד השיא של ערב יום הדין בצל קודשו של האדמו"ר מסקווירא בעת מעמד 'התרת נדרים' | כמו כן תיעוד מהיערכות של חברת "Rentastic Party Rental" בבית העלמין בשיכון לקראת הגעת אלפי החסידים לשפוך שיח באוהל האדמו"ר זצ"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
"כולכם לא אוהבים את ביבי?" | הציטוטים החריגים שלא נחשפו מהפגישה ההיסטורית של האדמו"רים עם טראמפ
כשבועיים לאחר הביקור ההיסטורי של גדולי הרבנים והאדמו"רים בארה"ב עם הנשיא דולנד טראמפ בחדר הסגלגל, נחשפים פרטים חדשים ומשמעותיים מתוך המפגש בחדר הסגור • הדיאלוג על נתניהו, מאחורי הקלעים של סגירת המשלחת – ומה אמר הנשיא לתובע שהביא למאסרו של רובשקין? | הפרטים המלאים (חרדים)חיים רוזנבוים
מג"ב עצר 3 מבוקשים בפעילות טרור בביר נבאלא
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו אמש בכפר ביר נבאלא שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחים. המעצרים בוצעו במסגרת הפעילות המבצעית לסיכול טרור לקראת חגי תשרי, בהכוונה מודיעינית של השב"כ ומחוז ש"י. הלוחמים פשטו על בתי המבוקשים ואיתרו אותם בעת שישנו. שלושת החשודים הועברו לחקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.קובי רוזן
תאונת דרכים בירושלים: רוכב אופנוע במצב בינוני
רוכב אופנוע בן 35 נפגע מרכב ברחוב אל אסמאעי בירושלים. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני, עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:05.קובי רוזן
"כולכם לא אוהבים את ביבי?" | הציטוטים החריגים שלא נחשפו מפגישת האדמו"רים עם טראמפ
כשבועיים לאחר הביקור ההיסטורי של גדולי הרבנים והאדמו"רים בארה"ב עם הנשיא דולנד טראמפ בחדר הסגלגל, נחשפים פרטים חדשים ומשמעותיים מתוך המפגש בחדר הסגור • הדיאלוג על נתניהו, מאחורי הקלעים של סגירת המשלחת – ומה אמר הנשיא לתובע שהביא למאסרו של רובשקין? | הפרטים המלאים (חרדים)חיים רוזנבוים