מבזקים נוספים
ילדה בת 3 נפצעה בינוני בנפילה ממיטת קומותיים בירושלים
ילדה בת 3 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפלה ממיטת קומותיים בביתה ברחוב אופירה בירושלים. לפי חובשי איחוד הצלה, הילדה סבלה מחבלות ופציעות בראשה ובפלג גופה העליון. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני במקום, היא פונתה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
סערת נז"א: אלוף פיקוד הדרום שובר שתיקה במתקפה חריפה
מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור התייחס באירוע הרמת כוסית לסערת נז"א | בנאום למפקדים וראשי הרשויות: "במלחמה הזאת אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב ונלחמים מלחמה גדולה נגד החושך והרוע, מול טענות שקר, נציג עובדות, לשאלות קשות, נשיב ביושר, וכשמתגלה כשל - נבדוק, נלמד ונתקן, האמונה בצדקת דרכינו מחייבת אותנו גם לכך" (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד גדוד ג'באליה של חמאס
צה"ל ושב"כ חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. בטש ניהל את אמצעי הלחימה של החטיבה, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפי צה"ל, המחבל חוסל להסרת איום מיידי, ובמהלך התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.ב. ניסני
גור כלבים נגוע בכלבת נמצא ביישוב נעלה
משרד הבריאות דיווח היום (15 בספטמבר) על גור כלבים מעורב בגודל בינוני בצבע חום-לבן שנמצא נגוע בכלבת ביישוב נעלה. חמישה אנשים שנחשפו לכלב הופנו ללשכת הבריאות לטיפול מונע. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 1-15 בספטמבר מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות רמלה בטלפון 08-9181202 או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים זורמים ובסבון כ-10 דקות ולפנות מיד ללשכת הבריאות.יוסי נכטיגל
גבר נפצע בינוני באירוע אלימות באשדוד
גבר בן 36 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב המעפילים באשדוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא עם חבלה חודרת. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:47.קובי רוזן
סכום הכפרות ותפילה ללוחמים: הרבנים הראשיים באיגרת ליום הכיפורים
לקראת יום הכיפורים, הראשון לציון הגר"ד יוסף והרב הראשי הגאון רבי קלמן בר מפרסמים מכתב הלכתי דרמטי הקובע את סכום הכפרות לכ-30 שקלים בלבד, לצד קריאה חריגה ועוצמתית לשלב במעמד התפילה תפילות זכות ומיוחדות לשלומם המלא והצלתם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בחזית (חרדים)חזקי שטרן
טראמפ ירד על הבכיר ברמקול - האולם התפוצץ מצחוק: "אתה לא יודע לכבות"
הפתעה התרחשה באמצע פאנל בלוס אנג'לס, כאשר הנשיא טראמפ התקשר למנכ"ל אנבידיה | הואנג ניסה בחיפזון לכבות את הרמקול בזמן שטראמפ דיבר - וספג מהלומה משעשעת מצד הנשיא בשידור חי | התיעודים זכו למליוני חשיפות ברשת (בעולם)כיכר השבת
"אני מת מפחד ולא יכול לזוז": ההקלטה המצמררת מרגעיו האחרונים של קשת
נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי הי"ד שנרצח בטבח במסיבת הנובה, השמיעה במסיבת עיתונאים את שיחתו האחרונה של בנה למוקד החירום | הוא נשמע בה פצוע, מבוהל ומדווח על תאונה שרשרת של עשרות כלי רכב בעודו ממתין לאמבולנס (בארץ)חזקי שטרן