גור כלבים נגוע בכלבת נמצא ביישוב נעלה

צה"ל ושב"כ חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. בטש ניהל את אמצעי הלחימה של החטיבה, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפי צה"ל, המחבל חוסל להסרת איום מיידי, ובמהלך התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.

ב. ניסני