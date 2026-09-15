אלפי תושבי ירושלים התכנסו אמש לשמוע דרשת שבת שובה מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול דושינסקיא | בשולחן המזרח הסבו גדולי הרבנים לצד עשרות מורי הוראה ודיינים בכירים | הגר"מ יצא במתקפה נוקבת על ניסיונות הפגיעה בכרם בית ישראל, זעק את זעקת 80 הבחורים שעשו את ימי החג בכלא הצבאי, וכן יצא באזהרה חמורה ממסלולי הפיתוי והתווה את דרך הישועה: "התפרדות מוחלטת מהרשעים ושמירה מעליא על השבת" | סיקור ותיעוד ענק (חרדים)

חיים רוזנבוים