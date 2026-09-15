תאונה בכביש 4: רוכב קורקינט נפגע מאופניים חשמליים

עופר וינטר מתנער מליברמן, מתייחס לראשונה למתקפות הליכוד נגדו וטוען: ״ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו״ • על ליברמן אמר: ״מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן לא יכול להכריע״ • בליכוד משיבים אש: ״שקר מוחלט״ ומאיימים בתביעת דיבה • וגם: זה היה מהיר - ההבהרה של ״עמך ישראל״ (חדשות)

קובי ישראל