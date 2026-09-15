תושבי כרמיאל שימו לב: הרתחת המים לפני השימוש - גם מחר

עיריית כרמיאל עדכנה הערב (שלישי) כי בדיקות מי השתייה בעיר נמשכות, וכי ההנחיות להרתיח מים לפני השימוש בעיר יישארו בתוקף גם מחר. בהמשך להודעת משרד הבריאות היום, בעירייה הדגישו כי עד להודעה חדשה יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים.

ניתן להשתמש במים ללא הרתחה לרחצה ולשימושים סניטריים, בעלי חיים יכולים לשתות מהמים, ומערכות סינון ביתיות אינן מחליפות הרתחה. בעירייה הוסיפו כי מוסדות החינוך תוגברו בבקבוקי שתייה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום, משרד הבריאות הודיע היום על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. על פי ההודעה, על תושבי העיר להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים.

ההנחיה תקפה עד להודעה חדשה, כך נמסר ממשרד הבריאות. עם זאת, משרד הבריאות מבהיר כי ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה ללא הרתחה.

ראש העיר משה קונינסקי מסר: "אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוך בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים".

הבהרה חשובה: מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה. יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, גם לאחר סינון.