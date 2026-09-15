(צילום: ועדת הבחירות המרכזית)
לקראת מערכת הבחירות הקרובות, החל היום (שלישי) תהליך שינוע קלפיות ההצבעה מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד החוץ, משם הן צפויות להישלח אל כ-99 נציגויות שונות של מדינת ישראל בחוץ לארץ.
המהלך הלוגיסטי המורכב מיועד להיפרש על פני 79 מדינות ברחבי העולם, כאשר בסך הכול עתידות להיות מוצבות 101 קלפיות עבור שליחי המדינה והזכאים להצביע בנציגויות.
המבצע מתקיים בדיוק 42 יום לפני מועד הבחירות הרשמי, על מנת להבטיח הגעה בזמן של כלל חומרי ההצבעה אל היעדים הבין-לאומיים המרוחקים.
מדובר בהיערכות רוחבית רחבת היקף שמנהלת ועדת הבחירות המרכזית בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החוץ, במטרה לאפשר לכלל נציגי ישראל בחו"ל לממש את זכותם הדמוקרטית כחוק.
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