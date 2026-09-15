- צילום: ועדת הבחירות המרכזית 10 10 0:00 / 0:26 ( צילום: ועדת הבחירות המרכזית )

לקראת מערכת הבחירות הקרובות, החל היום (שלישי) תהליך שינוע קלפיות ההצבעה מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד החוץ, משם הן צפויות להישלח אל כ-99 נציגויות שונות של מדינת ישראל בחוץ לארץ.