המרד בעיריית בני ברק: ועד העובדים מתקומם נגד הקיצוצים

מבזקים נוספים
סופית: מפקד חטיבת רפיח חוסל בסיכול ממוקד בחאן יונס
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
העזתי מבטיח: נחטוף את נתניהו ונעשה לכם שבעה באוקטובר חדש | צפו
בשידור חי בטיקטוק שוחח כתב ׳כיכר השבת׳ משה אריה עם צעיר מעזה שאיים בטבח נוסף בישראל | לדבריו הפעם המתקפה תגיע מיהודה ושומרון | בהמשך איים לחטוף את ראש הממשלה נתניהו וטען כי השתתף בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר | כשנשאל על חמאס ברצועה הצהיר: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״ | צפו (כיכר השבת)משה אריה
בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.כיכר השבת
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בראש העין
צעיר כבן 20 נפצע במצב בינוני בתאונת אופנוע ברחוב יהושע בן נון בראש העין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:49.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.ב. ניסני
כולל "חודרי ביצורים": ארה"ב נערכת למכור לישראל פצצות בשווי 2.8 מיליארד דולר
הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי 2.8 מיליארד דולר למכירת פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים לישראל - המכירה החד-פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות | מדובר בפצצות שעמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, ממשל ביידן עצר ב-2024 משלוח אחד שלהן בשל חשש מהשימוש בפצצות כבדות באזורים צפופי אוכלוסייה בעזה (בעולם)יוסי נכטיגל