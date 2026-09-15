המרד בעיריית בני ברק: ועד העובדים מתקומם נגד הקיצוצים

בשידור חי בטיקטוק שוחח כתב ׳כיכר השבת׳ משה אריה עם צעיר מעזה שאיים בטבח נוסף בישראל | לדבריו הפעם המתקפה תגיע מיהודה ושומרון | בהמשך איים לחטוף את ראש הממשלה נתניהו וטען כי השתתף בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר | כשנשאל על חמאס ברצועה הצהיר: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״ | צפו (כיכר השבת)

משה אריה