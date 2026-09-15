המועד להגשת בקשות פסילה נגד מועמדים ומפלגות לכנסת הסתיים היום (שלישי) בשעה עשר בערב, ובכך נסגר חלון הגשת הבקשות לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

בימים האחרונים הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית שורה של בקשות לפסילת רשימות ומועמדים, חלקן נדחו על הסף ביחס למועמדים עצמם וחלקן צפויות להידון במליאת הוועדה בשבוע הבא.

במוקד העתירות הפעם עומד העימות בין עוצמה יהודית למפלגת הדמוקרטים. עוצמה יהודית הגישה בקשה לפסילת רשימת הדמוקרטים, ואילו הדמוקרטים הגישו בקשה לפסילת רשימת עוצמה יהודית. בשתי הבקשות התבקשו גם פסילות של מועמדים, אולם הבקשות בעניינם נדחו על הסף והדיון יתקיים ביחס לרשימות.

גם הליכוד הגיש שורה של בקשות. בין היתר, המפלגה ביקשה לפסול את רשימת רע״מ, וכן את הרשימה המשותפת ואת ח״כ עופר כסיף.

נגד רע״מ הוגשו בסך הכול שלוש בקשות פסילה: מטעם עוצמה יהודית, מטעם הליכוד ומטעם פורום ״בוחרים בחיים״.

לצד המאבקים בין המפלגות, הוגשו גם בקשות הנוגעות למועמדים ספציפיים. אחת מהן היא הבקשה נגד עמוס דרור, מספר 6 ברשימת ש״ס והממונה על המועצה הדתית בחיפה. ארגון עתים ביקש לפסול את מועמדותו בטענה שלא התפטר מתפקידו במועד הנדרש בחוק.

בקשה נוספת הוגשה נגד סאמי אבו שחאדה, יו״ר בל״ד. וכן הוגשה בקשה נגד הרשימה המשותפת של הציונות הדתית וזהות.

במקביל, הוגשו בקשות נגד מועמדים נוספים, ובהם יורם כהן ויאיר גולן. הבקשה נגד גולן נדחתה על הסף, וכך גם בקשות הנוגעות למספר מועמדים ברשימות עוצמה יהודית והדמוקרטים.

בנוסף, הוגשה בקשה נגד רשימת ״ישראל תחילה״ בראשות שרן השכל, אולם זו נדחתה על הסף.

בימים הקרובים יעבור המאבק לשלב הבא: הבקשות ששרדו את שלב הסינון יובאו לדיון ולהצבעה במליאת ועדת הבחירות המרכזית בשבוע הבא. לאחר החלטת הוועדה, ההערכה במערכת הפוליטית כי ההליכים צפויים להגיע לפתחו של בג״ץ.

בנפרד, הוגשה גם בקשה לפסילת בל״ד, אולם בעניינה טרם התקבלה החלטת השופט.