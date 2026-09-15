מבזקים נוספים
בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.כיכר השבת
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בראש העין
צעיר כבן 20 נפצע במצב בינוני בתאונת אופנוע ברחוב יהושע בן נון בראש העין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:49.קובי רוזן
המרד בעיריית בני ברק: ועד העובדים מתקומם נגד הקיצוצים
ברקע צעדי ההתייעלות ודרישות משרד הפנים: ועד עובדי העירייה יוצא נגד ההנחיות החדשות ומתריע מפני פגיעה בתנאי העובדים • הקיצוץ בשעות הנוספות, ההגבלות על העבודה בימי שישי והידוק הפיקוח על הנוכחות • וגם - הזעם בקרב העובדים שהגיע עד ל”כיכר השבת”: “בסוף מי שנפגע הם העובדים מן השורה" (חרדים)קובי ישראל
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.ב. ניסני
כולל "חודרי ביצורים": ארה"ב נערכת למכור לישראל פצצות בשווי 2.8 מיליארד דולר
הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי 2.8 מיליארד דולר למכירת פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים לישראל - המכירה החד-פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות | מדובר בפצצות שעמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, ממשל ביידן עצר ב-2024 משלוח אחד שלהן בשל חשש מהשימוש בפצצות כבדות באזורים צפופי אוכלוסייה בעזה (בעולם)יוסי נכטיגל
חשפו מידע מסווג? בצה"ל פנו לשב"כ בבקשת סיוע בחקירת הסרט נז"א
ברקע הסערה שעורר הסרט נז"א בעולם, פנו גורמים בצה"ל לשב"כ בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט, בשלב זה שב"כ עדיין לא מעורב | גורמים בארגון השיבו לצה"ל שהם ממתינים לפנייה רשמית, שצפויה להימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (חדשות)דוד הכהן