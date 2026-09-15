סופית: מפקד חטיבת רפיח חוסל בסיכול ממוקד בחאן יונס

מבזקים נוספים
בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מאשרים: חוסל (צבא)כיכר השבת
צעיר בן 17 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד
צעיר בן 17 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב מבצע ברק באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
העזתי מבטיח: נחטוף את נתניהו ונעשה לכם שבעה באוקטובר חדש | צפו
בשידור חי בטיקטוק שוחח כתב ׳כיכר השבת׳ משה אריה עם צעיר מעזה שאיים בטבח נוסף בישראל | לדבריו הפעם המתקפה תגיע מיהודה ושומרון | בהמשך איים לחטוף את ראש הממשלה נתניהו וטען כי השתתף בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר | כשנשאל על חמאס ברצועה הצהיר: ״כל החבר'ה בעזה כולנו חמאסניקים״ | צפו (כיכר השבת)משה אריה
בדרום רצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה ממוקדת את מפקד חטיבת רפיח
צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מתחזקת ההערכה שחוסל (צבא)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו לפני זמן קצר מחבל בכיר בארגון חמאס בדרום רצועת עזה. ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ ציינה כי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.כיכר השבת
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בראש העין
צעיר כבן 20 נפצע במצב בינוני בתאונת אופנוע ברחוב יהושע בן נון בראש העין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:49.קובי רוזן
המרד בעיריית בני ברק: ועד העובדים מתקומם נגד הקיצוצים
ברקע צעדי ההתייעלות ודרישות משרד הפנים: ועד עובדי העירייה יוצא נגד ההנחיות החדשות ומתריע מפני פגיעה בתנאי העובדים • הקיצוץ בשעות הנוספות, ההגבלות על העבודה בימי שישי והידוק הפיקוח על הנוכחות • וגם - הזעם בקרב העובדים שהגיע עד ל”כיכר השבת”: “בסוף מי שנפגע הם העובדים מן השורה" (חרדים)קובי ישראל