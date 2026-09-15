סופית: מפקד חטיבת רפיח חוסל בסיכול ממוקד בחאן יונס

ברקע צעדי ההתייעלות ודרישות משרד הפנים: ועד עובדי העירייה יוצא נגד ההנחיות החדשות ומתריע מפני פגיעה בתנאי העובדים • הקיצוץ בשעות הנוספות, ההגבלות על העבודה בימי שישי והידוק הפיקוח על הנוכחות • וגם - הזעם בקרב העובדים שהגיע עד ל”כיכר השבת”: “בסוף מי שנפגע הם העובדים מן השורה" (חרדים)

קובי ישראל