צעיר בן 22 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות בראמה

המועד להגשת בקשות פסילה נגד רשימות ומועמדים לכנסת הסתיים הלילה • בין הבקשות: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים והדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע״ם, הרשימה המשותפת ועופר כסיף, בקשה נגד מועמד ש״ס וגם בקשות נגד מועמדים נוספים • הבקשות יידונו בוועדת הבחירות בשבוע הבא (פוליטי)

קובי ישראל