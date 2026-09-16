נשיאת נציבות האיחוד האירופי מציעה לקנדה להצטרף כשותפה

כוחות משטרה רבים ממרחב יהודה פועלים בביתר עילית לשמירה על הסדר הציבורי בעקבות שריפה. עשרות לוחמי אש וכבאיות ממשיכים במאמצי הכיבוי, בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד' מהמערך האווירי של המשטרה. מפקד מרחב יהודה במשטרה, נצ"מ אלי זיתון, קיים ערכת מצב עם ממ"ר יהודה של כיבוי והצלה ונציגי הרשות המקומית. זיתון הורה על המשך מאמצי הטיפול תוך שמירת הזירה מסקרנים ומתן אפשרות ללוחמי האש לפעול ללא הפרעה. המשטרה קוראת לציבור שלא להגיע למקום ולאפשר מעבר חופשי לרכבי ביטחון.

קובי רוזן