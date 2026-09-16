בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (רביעי) עונש של 13.5 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה. גרנובסקי קיים קשרים מתמשכים עם סוכן איראני באמצעות הטלגרם וביצע עבורו משימות בטחוניות שונות, בזמן שמדינת ישראל מנהלת מלחמה מהקשות שידעה.

העונש שהוטל על גרנובסקי הוא החמור ביותר מבין העונשים שהוטלו עד כה במסגרת סדרת כתבי אישום שהגישה הפרקליטות נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים באמצעות הרשתות החברתיות ופעלו עבורם.

הנאשם הודה והורשע בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום של פרקליטות מחוז מרכז, ובהן מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב וריבוי עבירות נוספות של השחתת פני מקרקעין והצתה.

בהנחייתו של הסוכן האיראני, גרנובסקי תיעד מתקנים של תחנות הכוח ואת שכונת מגוריו של ח"כ בני גנץ, והעביר את הסרטונים לסוכן. כמו כן, הצית תשעה רכבים, ריסס כתובות גרפיטי, הונחה להשמיד מדי צה"ל וגם שימש כמתווך עבור הסוכן במציאת אנשים עם עבר פלילי לביצוע פעולות אלימות.

גרנובסקי פעל בזמן ביצוע המשימות תוך שמירה על "הנחיות בטיחות" שנועדו להסוות את זהותו ולמנוע את חשיפת מעשיו. הוא היה מודע להיותו של הסוכן גורם עוין את מדינת ישראל ולמטרותיו, ואף על פי כן המשיך ושיתף עימו פעולה ואף הציע מיוזמתו משימות לביצוע. בנוסף, הפציר מספר פעמים בסוכן לתת לו משימות נוספות ומשמעותיות יותר.

בגין המשימות שביצע, קיבל גרנובסקי מהסוכן באמצעות הארנק הדיגיטלי סך של אלפי דולרים. כתב האישום הוגש על ידי עורכת הדין הילה כהן קדוש מפרקליטות מחוז מרכז. לאחר הרשעתו, הוסכם על ידי הצדדים כי יוטל עליו עונש של 13.5 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

בפרקליטות מחוז מרכז ציינו: "פרקליטות המדינה רואה בחומרה רבה שיתוף פעולה מכל סוג שהוא עם סוכנים הפועלים מטעם גורמים עוינים, שמטרתם לפגוע במדינת ישראל, באזרחיה ובכוחות הביטחון. הפרקליטות עמדה במסגרת ההליך על הרשעתו המלאה של הנאשם בכל העבירות שיוחסו לו, והעונש התקדימי שהוסכם עליו נותן ביטוי לחומרת המעשים. פרקליטות המדינה תמשיך לפעול בנחישות וללא פשרות נגד מי שמבקש לסכן את בטחונה של מדינת ישראל, ותפעל למיצוי הדין עימם".

בגזר הדין, ציין בית המשפט המחוזי: "העונש הכבד אליו עותרים הצדדים - 13.5 שנות מאסר - נותן ביטוי בין היתר לשיקולי הרתעת הרבים, למען יידע כל מי שמתפתה לפעול בשם גורם עוין למען בצע כסף, כי הוא צפוי לעונש מאסר ממושך מאוד וכבד מנשוא".

פרשת גרנובסקי מצטרפת לסדרה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם גויסו אזרחים ישראלים על ידי סוכנים איראניים באמצעות הרשתות החברתיות. בין המקרים הבולטים: קטינים מאזור חיפה שצילמו אתרים אסטרטגיים וריססו גרפיטי פרו-איראני, ועיתונאי ישראלי-רוסי שנעצר בנתב"ג בחשד לעבירות ביטחון חמורות.