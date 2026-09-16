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אזרח ישראלי שוחרר מכלא בעיראק לאחר עשור ועונש מוות
בנימין חסין, אזרח ישראלי יליד כורדיסטן העיראקי, שוחרר היום לאחר למעלה מעשור בכלא בעיראק. חסין עלה לישראל בילדותו, וב-2014 חזר לבקר את סבו וסבתו. במהלך המלחמה בדאעש הצטרף לכוחות הכורדיים. ב-2015 התפתח עימות עם נהג מונית ששמע אותו מדבר עברית ואיים להסגירו לדאעש. הנהג נפצע ומת, וחסין נעצר. ב-2020 נגזר עליו עונש מוות בתלייה. בנובמבר 2025 הושגה "סולחה" עם משפחת הנהג לאחר תשלום כ-250 אלף דולר שגויסו מתרומות, והעונש בוטל. חסין צפוי להגיע לישראל בקרוב.קובי אטינגר
הגיע יומו: המחבל שחטף את לוחמי השיריון בתיעוד שזעזע את המדינה חוסל
ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה, חוסל בתקיפה מדויקת • לקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהרג סמל שקד דהן ז"ל | המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)דניאל הרץ
ברקע סרט "נז"א" והסערה: זה מה שאמר נתניהו למשפחות החללים | צפו
ברקע הסערה סביב הסרט "נז"א", נתניהו בטקס הנחת אבן פינה לאנדרטה לחללי העדה הנוצרית: "מציגים את ישראל כרודפת מיעוטים, אבל היא אי של קדמה וטולרנטיות במזרח התיכון. הנוצרים לא רק מוגנים - הם מגינים עלינו" (בארץ)דוד הכהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תאונה בכביש 34 ליד יושיביה: גבר בן 50 פונה במצב בינוני
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה היום (16:36) בכביש 34 סמוך ליושיביה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלה באגן.קובי רוזן
בחור ישיבה בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מחלון בבני ברק
צעיר בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מחלון במוסד לימודים ברחוב דון יוסף הנשיא בבני ברק. לדברי חובשי איחוד הצלה, הנער נפל מגובה של כ-4 מטרים. הוא קיבל טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראשו.קובי רוזן
"ידעתי שזו הונאה": העוקץ שפוצץ מול המצלמות, מחאת הגרפיטי - ואלוף העולם באולפן
המנצח במקום 1 בתחרות הנינג'ה העולמית בראיון מיוחד על משמעת, נחישות וזהב | ראיון עם אמן ציורי הקיר שצייר קיר של מחאה: דודי שובל הופך כתובת נאצה לאמירה ציונית נוקבת | עיתונאי על פי ההלכה: בין איסור רכילות לחובת לא תעמוד על דם רעך | כשהמגיש פוצץ עסקה של 30,000 ש"ח מול המצלמות: הסודות של עוקצי הנדל"ן (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר