מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר,

עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

זעם על ביטול ההילולה

הראשון לציון, הגר"י יצחק יוסף, יוצא במתקפה חריפה בעקבות החלטת בג"ץ והיועמ"שית שלא לאפשר את קיום ימי העיון המרכזיים בבנייני האומה לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל. בנו הגאון הרב יצחק יוסף הצהיר כי "כוחו של השמאל התגבר" והבטיח לקיים והילולות בכל בית כנסת ומושב לזכר מרן.

בשורה לנבחנים

הרבנות הראשית לישראל פרסמה את לוח הבחינות המלא לחודש חשוון תשפ"ז. קרוב לששת אלפים נבחנים להסמכה ושיבוץ לרבנות ייבחנו בשמונה ימים מרוכזים בבנייני האומה. הודעות התוצאות האישיות יישלחו לנבחנים מיד אחרי יום הכיפורים ומועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד.

עונש כבד למסייע לאיראן

העבריין המורשע בסיוע לאויב אלכסנדר גרנובסקי הודה בעבירות ביטחון חמורות, כולל צילום מתקנים אסטרטגיים והצתת רכבים בהנחיית סוכן איראני. הוא נידון לשלוש-עשרה שנות מאסר ועוד שישה חודשים, העונש החמור ביותר שניתן עד כה למסייעים לאיראן. בהודעת הפרקליטות נאמר כי העונש התקדימי משקף את חומרת המעשים.

ניצחון לאסירים ביטחוניים

בית משפט מחוזי פסק כי נהלי שירות בתי הסוהר בהפעלת רימוני הלם לקויים ויש לבחון אותם מחדש. זאת בעקבות עתירה שהגיש עצור ביטחוני שהורשע בריגול לטובת אירן, שהובילה להחלטת בית המשפט לשינוי מהותי בתחום זה ודרישת הוכחת חוקיות שימוש סוהרים ברימוני הלם בשבעה מקרים בעבר.

ברוך דיין האמת

חברת הכנסת לשעבר מ'ישראל ביתנו', אסתרינה טרטמן, הלכה לעולמה בגיל 68. טרטמן שלמדה בילדותה בסמינר בית יעקב כיהנה בכנסת בין השנים 2006 עד 2009 והייתה פעילה ציבורית מוכרת וחיזקה את לימודי היהדות בחינוך הממלכתי. יו"ר ישראל ביתנו ליברמן הביע צער עמוק על פטירתה של אסתרינה טרטמן והעביר תנחומים למשפחתה.

זהירות אוטובוסים מסוכנים בדרך

תינוק בן שנה נפצע בינוני לאחר שנפל מעגלתו באוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק, כתוצאה מבלימה פתאומית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי והוא פונה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלה בראשו.

האוטובוסים חוזרים לכותל

אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות, הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות. מדובר בהקלה משמעותית למתפללים קשישים ולבעלי מוגבלות.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל לעונה. לקראת סוף השבוע ייתכן גשם קל בעקר בצפון הארץ.

עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. המבזק הבא ישודר מחר ב-10:00 בבוקר, להשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00