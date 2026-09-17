ישראל ומרוקו משדרגות יחסים: שגרירויות וטיסות ישירות

בית המשפט המחוזי דחה תביעה של אדם שדרש בעלות על מבנה היסטורי בצפת הרשום בבעלות המדינה. השופט קבע כי מדובר בתביעת סרק חסרת בסיס, דחה טענות לחזקה ממושכת, והטיל על התובע הוצאות כבדות (חוק ומשפט)

דניאל הרץ