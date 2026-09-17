יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, פנה לגדי איזנקוט, נפתלי בנט ואיוט ליבני בקריאה לאחדות. "המשימה היחידה שלנו היא להציל יחד את המדינה מידי ממשלת הטבח, ההשתמטות וההפקרה", כתב. גולן הוסיף: "אסור לנו לתקוע אחד את השני. משחק הכסאות לא חשוב - המדינה כן". הוא הבהיר כי כולם ימליצו על אותו מועמד לראשות הממשלה וכי הוא כבר ויתר, וקרא: "עכשיו תורכם". גולן הגדיר את 40 הימים הקרובים כ"החשובים בתולדות המדינה".

כיכר השבת