מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00 

מבזקים נוספים
מפי הקודש: נחשף התיעוד של הגר"ח קנייבסקי על סגולה לילדים - צפו
רגעים ספורים לפני חיתום הדין, אנו מפרסמים כאן את דבריו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל באשר לדרך לזכות בפרי בטן. 4 מילים שמטלטלות אלפי משפחות בארץ ובעולם (חרדים)אסף מגידו
קנדה לקראת מהלך דרמטי בעקבות העוינות עם טראמפ - שהגיב באיומים
נשיאת הנציבות האירופית הכריזה על התוכנית ההיסטורית בפרלמנט בשטרסבורג | טראמפ תקף את היוזמה וכינה אותה "מגוחכת" | העימות הדרמטי בין ארה"ב לקנדה מתרחב (בעולם)כיכר השבת
תיראו מופתעים: הדו"ח המדהים של האו"ם על המלחמה באיראן - וכך הגיבה ארה"ב
וועדת חקירה עצמאית חקרה את התנהלות ארה"ב במהלך המלחמה באיראן | הארגון בדק גם את הצד האיראני והגיע למסקנות לגבי שני הצדדים אלו ה"ממצאים" (בעולם)כיכר השבת
מי מממן את כל הציוד של יד שרה? התשובה מפתיעה
מנכ"ל יד שרה, משה כהן, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' וסיפר ליוסי סרגובסקי על המרוץ שמתרחש בימים אלה מאחורי הקלעים: חולים ומבוגרים שרוצים לצאת מבית החולים ולחגוג בבית, משפחות שזקוקות בדחיפות לחמצן, מיטה או כיסא גלגלים - וארגון אחד שמנסה להגיד "כן" לכל מי שפונה. במקביל, מכתב מיוחד של בית הדין מציע פתרון הלכתי למי שברשותו ממון שאינו שלו ואין באפשרותו להשיבו לבעליו (חרדים)יוסי סרגובסקי
״מה עשו פה?״: כוכבת הילדים דורשת 300 אלף שקל מהליכוד
כוכבת הילדים מאייקי טוענת כי הליכוד השתמש בשירה ללא אישור, ודורשת פיצוי, הוצאות משפטיות והתנצלות (חדשות)משה כהן
אימה בתימן: תושבים בורחים בסירות רעועות; המדינה מוכת כאוס ורעב
עדויות שהגיעו לידי 'רויטרס' מתארות מציאות חדשה בתימן בעקבות פרוץ המלחמה בין סעודיה לחות'ים | לפי הדיווחים, אלפי תושבים בורחים מתימן מוכת הכאוס והרעב בניסיון לחפש חיים טובים יותר לאחר פרוץ הקרבות (חדשות)כיכר השבת
משרד הבריאות הוציא צו הפסקה מינהלי לבריכות שחייה בקצרין
ממלא מקום רופא נפתי צפת, ד"ר אחמד עואד, חתם על צו הפסקה מינהלי לבריכות שחייה פארק קצרין העתיקה בקצרין. הצו נחתם ביום רביעי, 16 בספטמבר 2026.יוסי נכטיגל
מצמרר: "לא תועיל לו התפילה ביו"כ, יש עליו קטרוג המעורר דינים וצרות"
ערב יום הכיפורים. רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל נרעד ונסער. הוא מדבר שוב ושוב על החובה לפייס ולהתפייס, עד שבאופן חריג הוא מזהיר את תלמידיו המצפים לשידוך באופן פלאי (חרדים)אסף מגידו