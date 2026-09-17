מאות נהגי משאיות איראניים תקועים בגבולות פקיסטן, אפגניסטן וטורקיה | טונות של משמשים התקלקלו בגלל העיכובים | המשבר העצמתי שחונק את הכלכלה האיראנית | בעוד ארה"ב מצליחה להעביר סחורות דרך המצר, איראן אינה מוצאת דרך נוספת להוציא או להכניס סחורה | החנק הכלכלי מתגבר על איראן (בעולם)

כיכר השבת