נעצר פעיל תנזים במחנה בלאטה לאחר שנורה ברגליו

מבזקים נוספים
סוער בבני ברק: עימות קולני התפתח בין העובדים להנהלה - אלו הטענות שלהם
עימות סוער התפתח היום במהלך כינוס של ועד העובדים בעיריית בני ברק, לאחר שהתברר כי תנאי השכר של עובדי העירייה צפוי להיפגע | התיעודים מהפגישה המתוחה (חרדים)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM| מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תאונת דרכים בטבריה: אישה במצב בינוני ושני פצועים קל
תאונת דרכים בין שני כלי רכב התרחשה ברחוב המשור בטבריה. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי פוריה אישה בת 68 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, ושני פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
שתי נשים נפצעו בתאונת דרכים בטבריה
שתי נשים נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב המשור בטבריה. אישה כבת 30 נפצעה באורח קשה, ואישה נוספת כבת 45 נפצעה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו לשתיהן טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
בעקבות הראיון של שרה נתניהו: ערוץ 14 ממשיך להתסבך
עורכי דינו של אייל גלר פנו לערוץ 14, לעורך הראשי יורם כהן ולמגישה טל מאיר, בטענה שדברי שרה נתניהו ייחסו למציתי פחים כוונה להרוג (משפט)משה כהן
המלך מפחד לאבד שליטה: זו דעתו על הנושא הבוער שמטריד את המומחים
המונרך הבריטי פתח את כינוס הבינה המלאכותית בסקוטלנד • בנוכחות מנכ"ל אנבידיה ובכירים נוספים הביע המלך דאגה מהתקדמות הטכנולוגיה | "ההחלטות שיתקבלו יעצבו את העולם שיירשו הדורות הבאים" (בעולם)כיכר השבת
הרשת בטירוף: הפורץ נכנס לבית - התגובה של הכלב הותירה את כולם בהלם
הרשת סוערת, ואפילו אתרי חדשות רשמיים כמו NBC לא מפסיקים לדבר על הגולדן רטריבר שהתברר ככלב שמירה חמוד מדי | במהלך פריצה לבית הכלב ניגש לפורץ והציע לו משחק עם צעצועיו האישיים | הסיפור שמסעיר את הרשת (מעניין)כיכר השבת
איראן ניסתה להתחכם - ונכשלה: מאות משאיות תקועות בגבול והסחורה נרקבת
מאות נהגי משאיות איראניים תקועים בגבולות פקיסטן, אפגניסטן וטורקיה | טונות של משמשים התקלקלו בגלל העיכובים | המשבר העצמתי שחונק את הכלכלה האיראנית | בעוד ארה"ב מצליחה להעביר סחורות דרך המצר, איראן אינה מוצאת דרך נוספת להוציא או להכניס סחורה | החנק הכלכלי מתגבר על איראן (בעולם)כיכר השבת