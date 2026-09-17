מבזקים נוספים
וֶאֱמֶת וְשָׁלוֹם אֱהָבוּ: שמחה בנדבורנה – האחים האדמו"רים ייפגשו לאחר שנות נתק
התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
ארה"ב הטילה סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות וחברות הקשורות לאיראן או נותנות להן שירותים, ביניהן חברות באיחוד האמירויות, טורקיה, בריטניה ועומאן. בעקבות הסנקציות, חברת התעופה האיראנית מאהאן הודיעה על ביטול טיסותיה לאנקרה, איסטנבול ומוסקט עד להודעה חדשה.קובי אטינגר
3 שנים אחרי: צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר
צה"ל החליט היום להתיר את התחייבותו ולסיים את שירותו של סגן-אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר | ההחלטה התקבלה על רקע ממצאי התחקירים והכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה למתקפה | שמו של הקצין טרם הותר לפרסום (צבא)ב. ניסני
"חמירא סכנתא"; רבני בני ברק והרשות לאכיפה באזהרה נגד מרפסות סוכה פיראטיות
לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)חיים רוזנבוים
שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים באשקלון
שני גברים, בני 30 ו-50, נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב שיבת ציון באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, והם פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
״מי ינוח ומי ינוע״: חמישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מאז שעות הבוקר
בשעה האחרונה נהרגו רוכב אופנוע כבן 35 בתאונה בכביש 780 סמוך לקריית אתא, וגבר כבן 60 בתאונה בכביש 20 סמוך למחלף קק״ל. במקביל, מספר בני אדם נפצעו בתאונות ברחבי הארץ, בהם רוכבי אופנוע, רוכב אופניים והולכת רגל.
לקראת יום הכיפורים: המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל בשיחת חיזוק ב״אבני נזר״
המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל הגיע לישיבת ״אבני נזר״ בראשות הגאון רבי זמיר כהן, ונשא בפני בני הישיבה שיחת חיזוק מיוחדת לקראת היום הקדוש • במרכז דבריו עמד על מעלתו ותפקידו של בן הישיבה בימי הרחמים והסליחות ועל ההכנה הראויה ליום הכיפורים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים