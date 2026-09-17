3 שנים אחרי: צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר

צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי ראש אכ״א החליט שבהתאם להחלטת הרמטכ״ל ולאחר תהליך משפטי ופיקודי בצה״ל - קמ״ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סא״ל א׳, יודח משירות בצה״ל.

סא״ל א׳ ניסה למנוע במהלך החודשים האחרונים את הליך הדחתו, באמצעות עתירה לבית משפט - אך בית המשפט התיר את ההליך, והוקמה ועדה צה״לית שעסקה בנושא. הוועדה השלימה את עבודתה - הציגה את המלצותיה, ובהתאם להמלצה - ראש אכ״א החליט להדיח את א׳ משורות צה״ל.

על פי הודעת דובר צה"ל, ב-23 בנובמבר 2025 החליט הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר כי "שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר וכי יש מקום לנקיטת צעדים פיקודיים בעניינם", בהם נמנה סגן-אלוף א'.

במסגרת ההליך להתרת התחייבותו, נבחנו כלל השיקולים הרלוונטיים בעניינו, ובכלל זה חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל, הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו, בתקופה שקדמה לאירועי השבעה באוקטובר, וכן נשקלו כלל טענותיו ביחס למידת אחריותו, כפי שהובאו בפני הוועדה המייעצת להתרת התחייבות בע"פ ובכתב.

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על פי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, שמו של קמ״ן אוגדת עזה לשעבר סא״ל א׳ עדיין חוסה תחת איסור פרסום - על אף שהמדינה קבעה כי אין מניעה ביטחונית לפרסם את שמו, משום שא׳ עתר לבית המשפט העליון כדי לאסור את פרסום שמו. העתירה לעליון טרם הוכרעה ולכן השם עדיין אסור בפרסום.