3 שנים אחרי: צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר

משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני כניסה ל-10 נחלים בצפון בשל תוצאות חריגות בבדיקות מים שבוצעו ב-16 בספטמבר. הנחלים שבהם נמצא זיהום חמור: חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, זויתן, זאכי, אל על, צלמון וכזיב. בבדיקות נמצאו רמות גבוהות של חיידקים צואתיים החורגות מהמלצות המשרד. הכניסה לנחלים אלו עלולה להוות סכנה בריאותית עד שתתקבלנה תוצאות תקינות. המשרד ממשיך בדיגום ובמעקב.

יוסי נכטיגל