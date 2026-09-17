3 שנים אחרי: צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר

מבזקים נוספים
משרד הבריאות: זיהום חמור ב-10 נחלים בצפון - אסור להיכנס למים
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני כניסה ל-10 נחלים בצפון בשל תוצאות חריגות בבדיקות מים שבוצעו ב-16 בספטמבר. הנחלים שבהם נמצא זיהום חמור: חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, זויתן, זאכי, אל על, צלמון וכזיב. בבדיקות נמצאו רמות גבוהות של חיידקים צואתיים החורגות מהמלצות המשרד. הכניסה לנחלים אלו עלולה להוות סכנה בריאותית עד שתתקבלנה תוצאות תקינות. המשרד ממשיך בדיגום ובמעקב.יוסי נכטיגל
מל"ט של חיל האוויר נפל בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום (חמישי) בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. כוחות חיל הים אספו את המל"ט. צה"ל מדגיש כי אין חשש לדליפת מידע, והאירוע נמצא בחקירה.ב. ניסני
וֶאֱמֶת וְשָׁלוֹם אֱהָבוּ: שמחה בנדבורנה – האחים האדמו"רים ייפגשו לאחר שנות נתק
התרגשות בחצרות הקודש לבית נדבורנה, לאחר כמה שנות נתק, האחים האדמו"רים ייפגשו הערב במעון אמם הרבנית תליט"א | הפגישה מתקיימת לאחר חנוכת בית המדרש החדש בבירה וסיום המחלוקת על ענייני הנדל"ן | החסידים מציינים בסיפוק: "מעולם לא גלש לשפלות" | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
ארה"ב הטילה סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות וחברות הקשורות לאיראן או נותנות להן שירותים, ביניהן חברות באיחוד האמירויות, טורקיה, בריטניה ועומאן. בעקבות הסנקציות, חברת התעופה האיראנית מאהאן הודיעה על ביטול טיסותיה לאנקרה, איסטנבול ומוסקט עד להודעה חדשה.קובי אטינגר
המהפך הדרמטי בסקרים והובלת גוש נתניהו; הקרע במחנה איזנקוט וביטול הילולת מרן | אולפן ליל שישי
פאנל 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן מסכם שבוע סוער עם החלטת בג"ץ שגנזה סופית את אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצ"ל והסערה שפרצה בעקבותיה, המהפך הדרמטי בסקרים שמעניק לראשונה יתרון לגוש בראשות נתניהו על פני גוש 'השינוי' בראשות איזנקוט, ועד לחילופי המשמרות בהנהגת 'דגל' והסקר שחוזה תוצאה דרמטית לסיעת 'הציבור החרדי' | חברי הפאנל: אבי וידרמן, חנני ברייטקופף, אבי בלומנטל ואבי גרינצייג (אולפן כיכר)אולפן ליל שישי
"חמירא סכנתא"; רבני בני ברק והרשות לאכיפה באזהרה נגד מרפסות סוכה פיראטיות
לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)חיים רוזנבוים