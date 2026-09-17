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ה"ג'וב" החדש של גפני | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
מי דואג לאייכלר? | הסולחה בין המפיק והשף | דרמה בצילומי הכפרות של יוסי עבדו | הגוי תיעד את שירי הרגש באומן | דרעי והראש"ל במסוק | המועמד הטרי מתברך מהמנהיג | גודי סילמן בקומזיץ | הרב שהתחבק עם נתניהו | סורוצקין בשיעור חיזוק | מני הולנדר מדהים את השוטרים באוקראינה | משה בן משה מתברך | מגיש הטלוויזיה ששומע את שטיינמץ | השיר החדש של שוקי סלומון | מה ליפא איבד באומן? | פריד עם כומתה צבאית | בוסו מתחזן | מי הכתיר את יעקב אשר לשר השיכון? | הח"כ שרוכב על קורקינט | יואלי דיקמן שר "תנינים" לבן גביר | יעקב ברדוגו רוקד | השרה שהצטערה על הדחת מקלב וגפני | "ימים" לנשיא הרצוג | עופר וינטר חזן בסליחות | המסר של אביב אלוש | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)כיכר השבת
משרד הבריאות: זיהום חמור ב-10 נחלים בצפון - אסור להיכנס למים
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני כניסה ל-10 נחלים בצפון בשל תוצאות חריגות בבדיקות מים שבוצעו ב-16 בספטמבר. הנחלים שבהם נמצא זיהום חמור: חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, זויתן, זאכי, אל על, צלמון וכזיב. בבדיקות נמצאו רמות גבוהות של חיידקים צואתיים החורגות מהמלצות המשרד. הכניסה לנחלים אלו עלולה להוות סכנה בריאותית עד שתתקבלנה תוצאות תקינות. המשרד ממשיך בדיגום ובמעקב.יוסי נכטיגל
מל"ט של חיל האוויר נפל בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום (חמישי) בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. כוחות חיל הים אספו את המל"ט. צה"ל מדגיש כי אין חשש לדליפת מידע, והאירוע נמצא בחקירה.ב. ניסני
ארה"ב הטילה סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות
משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 27 חברות תעופה איראניות וחברות הקשורות לאיראן או נותנות להן שירותים, ביניהן חברות באיחוד האמירויות, טורקיה, בריטניה ועומאן. בעקבות הסנקציות, חברת התעופה האיראנית מאהאן הודיעה על ביטול טיסותיה לאנקרה, איסטנבול ומוסקט עד להודעה חדשה.קובי אטינגר
3 שנים אחרי: צה"ל הדיח את קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר
צה"ל החליט היום להתיר את התחייבותו ולסיים את שירותו של סגן-אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר | ההחלטה התקבלה על רקע ממצאי התחקירים והכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה למתקפה | שמו של הקצין טרם הותר לפרסום (צבא)ב. ניסני
המהפך הדרמטי בסקרים והובלת גוש נתניהו; הקרע במחנה איזנקוט וביטול הילולת מרן | אולפן ליל שישי
פאנל 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן מסכם שבוע סוער עם החלטת בג"ץ שגנזה סופית את אירועי הזיכרון למרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצ"ל והסערה שפרצה בעקבותיה, המהפך הדרמטי בסקרים שמעניק לראשונה יתרון לגוש בראשות נתניהו על פני גוש 'השינוי' בראשות איזנקוט, ועד לחילופי המשמרות בהנהגת 'דגל' והסקר שחוזה תוצאה דרמטית לסיעת 'הציבור החרדי' | חברי הפאנל: אבי וידרמן, חנני ברייטקופף, אבי בלומנטל ואבי גרינצייג (אולפן כיכר)אולפן ליל שישי