נתניהו למקורביו: 'גם אם לא נצליח להרכיב ממשלה - לא אפרוש'

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ביום הכיפורים אדם עומד מול כל מה שקלקל, ומגלה שהכישלון אינו שמו. החטא פצע את הקשר, אבל לא ביטל את החיבור להקב״ה | בעומק נשמתו הוא עודנו בן. אבא, גם כשלא חייתי כבן שלך, אתה לא חדלת להיות אבא שלי. תן לי כוח להאמין שאפשר לשוב, ואומץ לחיות מחר כפי שנשמתי מבקשת (יהדות)

יוסי אליטוב