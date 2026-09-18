רוכב אופניים חשמליים בן 66 נפצע בינוני בתאונה באשדוד

מבזקים נוספים
הטורף ברחובות: חטף, כלא ואיים בסכין על ילדים
כתב אישום הוגש נגד יגאל בוסקילה, דר רחוב בן 19 מירושלים, בגין שלושה אירועים מזעזעים בהם כפה את עצמו על קטינים, איים עליהם ושלף סכין (בארץ)דניאל הרץ ובני סולומון
בכיר הליכוד קורא לחתום עם וינטר: "ההסכם עם סמוטריץ' יעלה ביוקר"
נשיא בית הדין של הליכוד מזהיר מהסכם עודפים עם הציונות הדתית • קליינר: 'הליכוד מפסידה חצי מנדט לפחות' | הקריאה לחתום עם וינטר (פוליטי מדיני)קובי ישראל
גורמי מודיעין על המסר מסינוואר לפני 7 באוקטובר: "נועד להרדים את ישראל, לא היה מידע איכותי"
בכיר במודיעין מבהיר: המידע שהועבר דרך מקורבי דחלאן לא היה איכותי • סינוואר יצר מסך עשן בזמן שסגנו סיכם עם איראן את מועד הטבח | הערוץ החשאי שהונה את ישראל (פוליטי מדיני)כיכר השבת
אחרי 12 שנה בכלא בעיראק: הישראלי ששוחרר מספר על הרגעים הקשים
הישראלי-קנדי שוחרר לאחר שהורשע בהרג נהג מונית • הגיע לכורדיסטן כדי להילחם בדאעש ונעצר בעקבות תקרית | "זה כאילו קיבלתי עוד הזדמנות לחיים" (בעולם)כיכר השבת
הפוסק הספרדי לחיילי חשמונאים: "אם תעברו יום ללא תורה - נכשלתם"
הפוסק הספרדי, הגאון רבי בנימין חותה, מספר למאות חיילי חטיבת חשמונאים שהתכנסו בבית הכנסת הגדול ברמת גן, שיעור בגדר התשובה והלכות חג הסוכות | הרב התריע בפניהם שלא יעברו יום ללא תורה | תיעוד (חדשות)חזקי שטרן
גבר בן 30 נפצע בינוני בהתהפכות רכב סמוך לשפרעם
גבר כבן 30 נפצע במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 7912 בסמוך לשפרעם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה בגב. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:26.קובי רוזן
סולברג דחה את המשפחות השכולות: "חשש מהתלהטות יצרים"
יו"ר ועדת הבחירות דחה בקשת המשפחות שהגישו את העתירה להיות נוכחות בדיון • באודיטוריום 330 מקומות, אך לנציגי התקשורת נמצא מקום ולהורים השכולים לא | החלטה מקוממת (פוליטי מדיני)כיכר השבת
"דומה להיטלר": אליעד שרגא תובע דיבה בעקבות תגובה ברשת
יו"ר התנועה לאיכות השלטון דורש פיצוי של 50 אלף שקל ממיכל פלד, בעקבות תגובה שפרסמה על סרטון באינסטגרם (משפט)משה כהן