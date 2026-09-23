הודח מהצבא והאשים יהודים: המחבל מקנדה נחשף

מבזקים נוספים
האמירה של ליברמן שגררה אותו לעימות חריף עם נתניהו
יו"ר ישראל ביתנו הציע בריאיון כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C • נתניהו הגיב בחריפות: "לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בארץ ישראל" | ליברמן השיב: "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טראמפ הפתיע את כולם: מהיום - כבר לא קוראים לזה "בינה מלאכותית"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך נאומו באו"ם כשהכריז שבינה מלאכותית כבר לא תיקרא יותר בשם הזה | אז איך היא תיקרא מעתה, מדוע השינוי - והאם יש לזה סיכוי לתפוס? (חדשות)ישראל גראדווהל
צ'יטה מאחוריך: הריחוף המדהים של האנטילופות מול המצלמה
תיעוד עוצר נשימה מפארק קרוגר בדרום אפריקה מציג ברדלס במרדף אחרי עדר אנטילופות, כשהחיות המבוהלות מזנקות מעל הכביש בניסיון להימלט מהטורף (חדשות בעולם)דני שפיץ
בבני ברק ובירושלים: כך בוחרים ארבעת המינים לחג הסוכות | גלריה צבעונית
בבני ברק ובירושלים, עמך בית ישראל צובאים על דוכני המכירות של ארבעת המינים, ומצטיידים בלולב, אתרוג והדסים לקראת חג הסוכות | צפו בגלריה צבעונית במיוחד של ערב חג (חרדים)כיכר השבת
ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף מלהתמודד לכנסת
ועדת הבחירות המרכזית קבעה ברוב קולות כי עופר כסיף לא יוכל להתמודד לכנסת. ההחלטה צפויה להגיע לבחינה בבית המשפט העליון.כיכר השבת
ועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף: 19 הצביעו בעד, רק 5 התנגדו
ועדת הבחירות המרכזית קיבלה את בקשת הליכוד לפסילת ח"כ עופר כסיף מהתמודדות בבחירות • ההחלטה תועבר לאישור בג"ץ | הפסילה התקבלה בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל (פוליטי מדיני)יוני גבאי
החיוך של ויטקוף והפקידים שרצו מחדר לחדר: פרטים חדשים נחשפים
פחות מיממה עברה מאז הפגישה הספונטנית בניו יורק בין נציגים איראנים לאמריקנים, ופרטים חדשים נחשפים | לפי הדיווחים הבוקר, הנציגים האמריקנים והאיראנים לא החליפו מסרים באופן אישי, ב"פגישה" בשני חדרים שארכה כשלוש שעות (חדשות)ישראל גראדווהל
"חילצנו עשרות לכודים מתוך סוכה בוערת": התרחיש המסוכן שמטריד את גורמי ההצלה לקראת סוכות
נרות שבת וחג, כבלי חשמל ותאורה וסוללות ליתיום - אלו הסכנות שיכולות להפוך את החג השמח לאסון נורא • לקראת חג הסוכות, כבאות והצלה מתגברת כוחות ומפרטת את כל כללי הבטיחות | "השריפות האלה בדרך כלל מקורן בטעויות שאנחנו עושים, מעשה ידי אדם", מדגישה טל וולבוביץ'| בפנים: המדריך המלא (חרדים)נריה סעדיה