נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ביקר אתמול (שלישי) בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק, במסגרת ביקורו בארצות הברית לקראת השתתפותו בעצרת הכללית ה-81 של האו״ם. במהלך הביקור נשא מיליי דברים בפני תלמידי הישיבה, ובהמשך הוענק לו על ידי הנהלת המוסד פרס "אוהב ישראל", כהוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי.

הביקור בישיבה התקיים כחלק מלוח הזמנים של הנשיא בניו יורק, שאליה הגיע לקראת נאומו בפני העצרת הכללית של האו״ם. על פי לוח הזמנים שפורסם, היום (רביעי) צפוי מיליי לנאום בפני העצרת הכללית, ובהמשך היום הוא צפוי להשתתף בכנס בנושא ערכים מערביים, חירות כלכלית וביטחון אסטרטגי.

בהמשך היום צפוי מיליי להיפגש עם אנשי עסקים ולסיים את היום בפגישה עם המשפיע החב״די הרב סימון ג׳ייקובסון. הנשיא הארגנטינאי ידוע בחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים, כפי שהתבטא בראיון שנתן לאחרונה לכלי התקשורת הצרפתי LCI.

בראיון ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי בראיון.

הנשיא תיאר בריאיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. "אלה שני אחים, משה ואהרון, שעמדו מול פרעה – המקביל לארצות הברית, לרוסיה או לסין של היום – והם הצליחו לשחרר את עמם", סיפר מיליי.

בהמשך ביקורו בניו יורק צפויה להיערך פגישה בין מיליי לראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה מתוכננת למחר יום חמישי, לאחר נאומו של נשיא ארגנטינה באו״ם. על פי לוח הזמנים הרשמי, בשעה 17:00 צפויה להתקיים פגישה בין מיליי לנתניהו, ולאחר מכן, בשעה 17:30, צפוי מיליי להשתתף במפגש מנהיגי אמריקה הלטינית לצד ראש הממשלה.