 דלג לתוכן הראשי
תיעוד מרגש

נשיא ארגנטינה קיבל פרס 'אוהב ישראל' בישיבה בניו יורק - רגע לפני נאומו באו״ם

נשיא ארגנטינה ביקר בישיבת דרכי תורה בניו יורק • קיבל פרס הוקרה על תמיכתו בישראל | צפוי להיפגש עם נתניהו (בעולם)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
תלמידי הישיבה מקבלים אתה נשיא
תלמידי הישיבה מקבלים אתה נשיא (צילום: לשכת הנשיא)

נשיא ארגנטינה ביקר אתמול (שלישי) בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק, במסגרת ביקורו בארצות הברית לקראת השתתפותו בעצרת הכללית ה-81 של האו״ם. במהלך הביקור נשא מיליי דברים בפני תלמידי הישיבה, ובהמשך הוענק לו על ידי הנהלת המוסד פרס "אוהב ישראל", כהוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי.

הביקור בישיבה התקיים כחלק מלוח הזמנים של הנשיא בניו יורק, שאליה הגיע לקראת נאומו בפני העצרת הכללית של האו״ם. על פי לוח הזמנים שפורסם, היום (רביעי) צפוי מיליי לנאום בפני העצרת הכללית, ובהמשך היום הוא צפוי להשתתף בכנס בנושא ערכים מערביים, חירות כלכלית וביטחון אסטרטגי.

(צילום: לשכת הנשיא)

בהמשך היום צפוי מיליי להיפגש עם אנשי עסקים ולסיים את היום בפגישה עם המשפיע החב״די הרב סימון ג׳ייקובסון. הנשיא הארגנטינאי ידוע בחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים, כפי שהתבטא בראיון שנתן לאחרונה לכלי התקשורת הצרפתי LCI.

בראיון ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי בראיון.

הנשיא תיאר בריאיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. "אלה שני אחים, משה ואהרון, שעמדו מול פרעה – המקביל לארצות הברית, לרוסיה או לסין של היום – והם הצליחו לשחרר את עמם", סיפר מיליי.

בהמשך ביקורו בניו יורק צפויה להיערך פגישה בין מיליי לראש הממשלה בנימין נתניהו. הפגישה מתוכננת למחר יום חמישי, לאחר נאומו של נשיא ארגנטינה באו״ם. על פי לוח הזמנים הרשמי, בשעה 17:00 צפויה להתקיים פגישה בין מיליי לנתניהו, ולאחר מכן, בשעה 17:30, צפוי מיליי להשתתף במפגש מנהיגי אמריקה הלטינית לצד ראש הממשלה.

(צילום: לשכת הנשיא)
ארגנטינהחאבייר מיליי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר