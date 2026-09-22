דבריו של מיליי לרשת הצרפתית | צילום: צילום: רשת LCI / שימוש הוגן / 27א
נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, התייחס בראיון לכלי התקשורת הצרפתי LCI לעמדותיו ולחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. לדבריו, הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית.
"אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות."
מיליי תיאר בריאיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. הנשיא השווה את פרעה לעוצמתן של מעצמות כמו ארצות הברית, רוסיה וסין בימינו, תוך שהוא מדגיש את ההצלחה ההיסטורית של שחרור העם.
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