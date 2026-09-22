נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, התייחס בראיון לכלי התקשורת הצרפתי LCI לעמדותיו ולחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. לדבריו, הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית.

"אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות."

מיליי תיאר בריאיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. הנשיא השווה את פרעה לעוצמתן של מעצמות כמו ארצות הברית, רוסיה וסין בימינו, תוך שהוא מדגיש את ההצלחה ההיסטורית של שחרור העם.

"אני מצטט את בראשית ושמות, מפני שעבורי זהו סיפור השחרור החשוב ביותר של האנושות", אמר מיליי.

הוא סיפר כי "אלה שני אחים, משה ואהרון, שעמדו מול פרעה – המקביל לארצות הברית, לרוסיה או לסין של היום – והם הצליחו לשחרר את עמם."