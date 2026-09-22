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נשיא ארגנטינה התראיין לטלוויזיה הצרפתית - וזה מה שאמר על יחסו לתורה | צפו

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי התראיין לרשת הצרפתית ואמר כי התורה היא תמיד מקור ההשראה שלו | הוא סיפר את סיפורם של משה ואהרון ויציאת מצרים, והשווה אותם למעצמות של ימינו (בעולם)

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דבריו של מיליי לרשת הצרפתית
דבריו של מיליי לרשת הצרפתית | צילום: צילום: רשת LCI / שימוש הוגן / 27א

נשיא ארגנטינה, , התייחס בראיון לכלי התקשורת הצרפתי LCI לעמדותיו ולחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. לדבריו, הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות שלדבריו מהווה את סיפור השחרור החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית.

"אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות."

מיליי תיאר בריאיון את משה ואהרון עליהם השלום שניצבו מול פרעה, והציג אותם כסמל למאבק מול מעצמות ענק. הנשיא השווה את פרעה לעוצמתן של מעצמות כמו ארצות הברית, רוסיה וסין בימינו, תוך שהוא מדגיש את ההצלחה ההיסטורית של שחרור העם.

  • "אני מצטט את בראשית ושמות, מפני שעבורי זהו סיפור השחרור החשוב ביותר של האנושות", אמר מיליי.
  • הוא סיפר כי "אלה שני אחים, משה ואהרון, שעמדו מול פרעה – המקביל לארצות הברית, לרוסיה או לסין של היום – והם הצליחו לשחרר את עמם."
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    ארגנטינהיציאת מצריםחאבייר מיליי
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