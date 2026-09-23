נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע אמש במהלך נאומו באו"ם כשהכריז שבינה מלאכותית כבר לא תיקרא יותר בשם הזה | אז איך היא תיקרא מעתה, מדוע השינוי - והאם יש לזה סיכוי לתפוס? (חדשות)

ישראל גראדווהל