יו"ר ישראל ביתנו הציע בריאיון כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C • נתניהו הגיב בחריפות: "לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בארץ ישראל" | ליברמן השיב: "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי