מבזקים נוספים
החלטה דרמטית: ועדת הבחירות פסלה את רע״מ מלהתמודד: 18 בעד, 5 נגד
הוועדה קיבלה את העתירה נגד רע"מ שכללה מחקר של למעלה מ-1,000 עמודים שהצביעו על קשרים לטרור | היועמ״ש התנגדה למרות הראיות | בג"ץ צפוי להפוך את ההחלטה? (פוליטי מדיני)כיכר השבת
החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"
מפקחי הרשות סיירו היום בשכונות ברחבי הארץ • תלו מודעות הסברה ואיתרו עבודות לא חוקיות | "הקמת תוספות בנייה ללא היתר עלולה לסכן חיי אדם", נמסר מהרשות לאכיפת מקרקעין (חרדים)בני סולומון
נעצרו שני קטינים בחשד לתקיפת עובד זר בגז פלפל ברמת גן
משטרת ישראל עצרה שני קטינים, בני 14 ו-15 מבני ברק, בחשד שתקפו עובד זר ברמת גן באמצעות גז פלפל. החקירה נפתחה בעקבות דיווח וסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות המתעדים את התקיפה. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת.קובי רוזן
צעיר בן 24 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בכביש 886 ליד עלמה
צעיר בן 24 נפצע היום (14:42) בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 886 סמוך לעלמה. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ופינו לבית החולים זיו שני פצועים: הצעיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
לוקחים אחריות על החיים: ביקור מרתק בישיבת המתיבתא
סוף זמן אלול, רוח הרים קרירה נושבת במרפסת הקמפוס החדש של "המתיבתא – תורה ודעת" במושב בית מאיר. על המרפסת הזו, אפשר למצוא כ-50 בחורים שמרכיבים פסיפס מרתק של החברה החרדית העכשוויתנחמן שטרנהרץ
הפשקווילים שהופצו בערים חרדיות - "איראן זה כאן?" והאם "לדפוק בפטיש ב-2 בלילה זו מצווה?" | צפו
בתוכנית "דבר ראשון" התלהטו הרוחות בין משה מנס לשוקי סלומון סביב שלל נושאים | מדוע שוקי חושב שזה הגיוני לבנות סוכה בשעה שתיים בלילה | האם הסוכות הרסו את בני ברק? | הפשקווילים שחושבים שאיראן זה כאן | הרב נתנאל שרון מחשב מסלול מחדש על חודש תשרי | הרב אסף רצון בפנינה מדהימה מתוך הדף היומי | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)
חרדי כבן 60 נפצע בבני ברק בעת בניית סוכה והוא פונה לבית החולים
גבר בן 60 נפל מכסא בבניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי • נחבל בגפיים ופונה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)כיכר השבת
נתפס במהירות של 217 קמ"ש תחת השפעת סמים - זה מה שקרה לאחר מכן
שוטרי ימת"א אילת מדדו נהג במהירות מטורפת של 217 קמ"ש בכביש 90 • בחקירה התברר כי נהג גם תחת השפעת סמים | כתב אישום בהליך מזורז והגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים (משטרה)דניאל הרץ