שריפה בבית כנסת בירושלים - ספרי תורה ניזוקו

מבזקים נוספים
המחבל מתנפל על חיילים במחסום ומחוסל בתוך שניות | רגעי הפיגוע היום
סרטון קצר, שנלכד במצלמות האבטחה במחסום מכבים בכביש 443, מציג את פיגוע הטרור שאירע היום במקום. המחבל נראה כשהוא מנסה לפגוע בחיילים, אחרי שפרץ את המחסום עם רכבו, ומחוסל במקום | מצבו של הפצוע קשה (ביטחון)כיכר השבת
עם תמונת חמינאי: הנאום הסוער של נשיא איראן - והמתקפה על ישראל
בנאום חריף בעצרת הכללית של האו"ם, דחה נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את האיומים האמריקניים והאשים את ארצות הברית וישראל בביצוע מעשי טרור ופשעי מלחמה, תוך הצגת תמונתו של המנהיג העליון הארכי מחבל עלי חמינאי | שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב בתקיפות והדגיש כי מדינה הממנת טרור וטובחת את אנשיה אינה יכולה להרצות על זכויות אדם (בעולם, מדיני)יוסי נכטיגל
המחבל מתנפל על חיילים במחסום ומחוסל בתוך שניות | רגעי הפיגוע היום
סרטון קצר, שנלכד במצלמות האבטחה במחסום מכבים בכביש 443, מציג את פיגוע הטרור שאירע היום במקום. המחבל נראה כשהוא מנסה לפגוע בחיילים, אחרי שפרץ את המחסום עם רכבו, ומחוסל במקום | מצבו של הפצוע קשה (ביטחון)כיכר השבת
גבר בן 71 נפצע קל בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בחיפה
גבר בן 71 נפצע היום (17:15) בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בביתו בחיפה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב קל.קובי רוזן
שריפת ענק חריגה בהיקפה במאה שערים, ספרי תורה מפויחים חולצו מבית כנסת בוער | תיעודים כואבים
שריפה גדולה פרצה בתוך מבנה בית כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות וחריגות בהיקפן נראו מכל עבר והובילו להגעת עשרוי צוותי חירום והצלה למקום | החשש ללכודים במקום נשלל. מספר ספרי תורה חולצו על ידי הצוותים כשהם מפויחים ופגועים קשות | תיעודים כואבים (אקטואליה, חרדי)מישאל לוי
"יהיו הפתעות": המסר של נתניהו בסרטון קצר לקראת נאומו באו"ם | צפו
לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא הציג את הקו שיוביל בנאומו, הדגיש את העמידה האיתנה של ישראל מול גורמים עוינים, והבהיר כי יילחם למען האמת של חיילי צה"ל והמדינה בזירה הבין-לאומית | הוא חתם: "כן, יהיו גם הפתעות" | צפו (אקטואלי)יוני גבאי
שריפה גדולה וחריגה בהיקפה משתוללת בבניין מגורים במאה שערים
שריפה גדולה פרצה בשעת אחר הצהרים בבניין מגורים בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות, שמתרחבות עוד ועוד, הובילו להגעת עשרות צוותי חירום. החשש: לכודים בתוך הדירות | צפו (בארץ)מישאל לוי
חיל האוויר תקף יעדים בדרום לבנון
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדים בשלושה אזורים בדרום לבנון: אלקנטרה, אלח'יאם וכפר רמאן.קובי אטינגר