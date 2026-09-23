צה"ל מפעיל מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון

בנאום חריף בעצרת הכללית של האו"ם, דחה נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את האיומים האמריקניים והאשים את ארצות הברית וישראל בביצוע מעשי טרור ופשעי מלחמה, תוך הצגת תמונתו של המנהיג העליון הארכי מחבל עלי חמינאי | שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב בתקיפות והדגיש כי מדינה הממנת טרור וטובחת את אנשיה אינה יכולה להרצות על זכויות אדם (בעולם, מדיני)

יוסי נכטיגל