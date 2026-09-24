נחשפה פרשת סחיטה והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במהלך ביקורו בארה"ב, נתניהו ייפגש עם נשיאי ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, וכן עם ראשי ממשלת יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הלשכה ציינה כי מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, נתניהו יכול להיענות רק לחלקם.

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