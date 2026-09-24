השם יקום דמו כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד | תיעודים כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בכפר בית אמארין • בפיגוע נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף | הפעולה בוצעה במהלך הלילה (צבא וביטחון)