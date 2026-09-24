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כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד | תיעודים

כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בכפר בית אמארין • בפיגוע נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף | הפעולה בוצעה במהלך הלילה (צבא וביטחון)

הריסת בית המחבל
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל מיחידת יהל"ם וסיירת נח"ל בפיקוד חטיבת שומרון פעלו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) במרחב הכפר בית אמארין והרסו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח ישראלי נוסף ב-21 במרץ 2026.

הפעולה בוצעה במסגרת מדיניות הרתעת מחבלים ומיצוי הדין עם מבצעי פיגועים קטלניים ברחבי יהודה ושומרון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון ולהרתעת מחבלים המבקשים לפגוע באזרחי מדינת ישראל.

פעילות הכוחות בבית המחבל
פעילות הכוחות בבית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

הריסת בתי מחבלים מהווה כלי מרכזי במדיניות הביטחון הישראלית להרתעת טרור. בחודשים האחרונים הרס צה"ל מספר בתים של מחבלים שביצעו פיגועים קטלניים, בהם בית המחבל מפיגוע צומת אל-חאדר בו נרצח הילד יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד, ובית המחבל מפיגוע כפר תל בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון, הכוללת מעצרי מבוקשים, תיחקור חשודים ואיתור אמצעי לחימה. הפעילות מתמקדת בכפרים שבהם זוהתה פעילות טרור מוגברת, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולסכל תשתיות טרור.
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