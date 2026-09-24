תינוק בן שבועיים במצב אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בעכו

מבזקים נוספים
פרוש פותח במתקפה חריפה על גור ומסביר מדוע הלך על מהלך הפיצול עם בעלזא: 'לא יכולתי לשתוק יותר'
יו"ר שלומי אמונים מתייחס לראשונה בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעת נפרדת - 'חומת תורת ישראל', לדבריו: "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו, גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה" (חרדי)חנני ברייטקופף
הפלפול ששבה את הלבבות: חתן המצוות העלה חיוך רחב על פני הרבנים
ברוב פאר והדר נחגגה באשדוד שמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מטשארנאביל וקרעטשניף קריית גת, בן להרב צבי נחמן טווערסקי | בשמחה המרוממת השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד אדמו"רים ורבנים מתושבי העיר והמשפחה | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול בדרוש ואגדה להנאת כל המשתתפים (חסידים)חיים רוזנבוים
סגולת הקבלה הפלאית ביום החתימה – להיחתם לשידוך בזאת השנה!
הפלא הזה מרתק אליו כבר אלפים: אשמורת של יום הושענא רבה – זמן המופיע בקבלה כזמן בו נקבע מזלו של אדם לשנה הקרובה, עת הפלאות ובשורות הטובות להתארס כבר השנה למזל טוב.נחמן שטרנהרץ
כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד | תיעודים
כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע בכפר בית אמארין • בפיגוע נרצח יהודה שרמן ז"ל ונפצע אזרח נוסף | הפעולה בוצעה במהלך הלילה (צבא וביטחון)ב. ניסני
ראש הישיבה התייחס על הופעתו לראשונה של ראש הממשלה בכותל לסליחות
משא דרשת שבת שובה ממזכה הרבים, יום כיפור הוא "יום אדיר" או "יום טוב"? ספר התורה המיוחד שיצא השנה ב'כל נדרי' והקריאה ש"לא לפספס את הרכבת" בשעת הנעילה | גלריה וסיקור מיוחד ונרחב מהיום הקדוש בשנה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' במחיצת ראש הישיבה הגר"צ מאזוז | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק 7 חטופים ישראלים
צה"ל תקף בסוף השבוע במרחב עיר עזה וחיסל את מחמוד עבד אלפתאח עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל לקח חלק לאורך המלחמה בהחזקת שבעה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית: דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר.ב. ניסני
חוסל מפקד בכיר בחמאס שהחזיק בשבעה חטופים ישראלים במנהרות הטרור בעזה
כוחות הביטחון חיסלו מהאוויר את מחמוד עווד, מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים ישראלים במנהרה תת-קרקעית בעזה וקידם מתווי טרור מיידיים תוך הפרת הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני