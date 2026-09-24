תינוק בן שבועיים במצב אנוש לאחר שנמצא מחוסר הכרה בעכו

יו"ר שלומי אמונים מתייחס לראשונה בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעת נפרדת - 'חומת תורת ישראל', לדבריו: "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו, גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה" (חרדי)

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