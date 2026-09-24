מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

חג הסוכות מתקרב, ויחד עימו מכת היתושים שאפיינה במיוחד את הקיץ הנוכחי לפי דיווחים שפורסמו בחודשים האחרונים | פתרון פשוט וזול עשוי לעזור ללכוד את המזיקים, לפני שנהפוך אנחנו לארוחת החג שלהם (סוכות)

כיכר השבת