שמונה מלחים שהוצבו על נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן או על ספינות המלוות אותה ניסו להתאבד במהלך פריסה של תשעה חודשים במזרח התיכון, כך אישר השבוע שר הצי בפועל האנג קאו במכתב לסנטורית קירסטן גיליברנד.

על פי המכתב שפורסם ביום שלישי ודווח לראשונה על ידי CNN, מלח אחד "קפץ מהספינה" בתחילת אוגוסט וניצל באמצעות מסוק. מלח נוסף ניסה לקפוץ מהספינה במרץ אך נעצר על ידי חבריו לצוות. קאו ציין כי אף אחד מניסיונות ההתאבדות לא הצליח.

קבוצת התקיפה של הלינקולן, הכוללת גם סיירת טילים מונחים ומספר משחתות, החלה פריסה מתוכננת של שבעה חודשים בים סין הדרומי בנובמבר 2025, אך הופנתה לים ערב בינואר, זמן קצר לפני תחילת מבצע אפיק פיורי נגד איראן.

הקבוצה נותרה שם עד סוף אוגוסט, כאשר הוחלפה על ידי נושאת המטוסים USS ג'ורג' וושינגטון והחלה לעשות את דרכה חזרה לארצות הברית.

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בהצהרה ל-CNN, גיליברנד תקפה את הנשיא טראמפ, שדחה חששות שהועלו באמצע אוגוסט לגבי התנאים על הלינקולן, וכן את שר המלחמה פיט הגסת'. "החיילים שלנו ומשפחותיהם מקריבים קורבנות עצומים בכל יום, אך הנשיא דחה אותם בחוסר כבוד גלוי", אמרה הסנטורית. "העובדה שהממשל הזה יכול למצוא דולרים אינסופיים של משלמי המסים לפצצות, לאולמות נשפים ולמיליארדרים אך לא יכול לטפל באנשי השירות שלנו היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין".