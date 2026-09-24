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משבר בצי האמריקאי

אחרי ההכחשות - הפנטגון מתקפל ומודה: 8 מלחים ניסו להתאבד על נושאת המטוסים

שמונה מלחים ניסו להתאבד במהלך פריסה של 9 חודשים במזרח התיכון, כך לפי הודעת הפנטגון | אחד מהם אף הצליח לקפוץ לים והוצל במסוק | הפנטגון מאשר: אף אחד לא נהרג | פרטים מזעזעים (בעולם)

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון (צילום: צבא ארה"ב סנטקום)

שמונה מלחים שהוצבו על נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן או על ספינות המלוות אותה ניסו להתאבד במהלך פריסה של תשעה חודשים במזרח התיכון, כך אישר השבוע שר הצי בפועל האנג קאו במכתב לסנטורית קירסטן גיליברנד.

על פי המכתב שפורסם ביום שלישי ודווח לראשונה על ידי CNN, מלח אחד "קפץ מהספינה" בתחילת אוגוסט וניצל באמצעות מסוק. מלח נוסף ניסה לקפוץ מהספינה במרץ אך נעצר על ידי חבריו לצוות. קאו ציין כי אף אחד מניסיונות ההתאבדות לא הצליח.

קבוצת התקיפה של הלינקולן, הכוללת גם סיירת טילים מונחים ומספר משחתות, החלה פריסה מתוכננת של שבעה חודשים בים סין הדרומי בנובמבר 2025, אך הופנתה לים ערב בינואר, זמן קצר לפני תחילת מבצע אפיק פיורי נגד איראן.

הקבוצה נותרה שם עד סוף אוגוסט, כאשר הוחלפה על ידי נושאת המטוסים USS ג'ורג' וושינגטון והחלה לעשות את דרכה חזרה לארצות הברית.

בהצהרה ל-CNN, גיליברנד תקפה את הנשיא טראמפ, שדחה חששות שהועלו באמצע אוגוסט לגבי התנאים על הלינקולן, וכן את שר המלחמה פיט הגסת'. "החיילים שלנו ומשפחותיהם מקריבים קורבנות עצומים בכל יום, אך הנשיא דחה אותם בחוסר כבוד גלוי", אמרה הסנטורית. "העובדה שהממשל הזה יכול למצוא דולרים אינסופיים של משלמי המסים לפצצות, לאולמות נשפים ולמיליארדרים אך לא יכול לטפל באנשי השירות שלנו היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין".

נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב (צילום: חיל הים האמריקא)

כפי שדיווחנו באוגוסט, פיקוד הצי האמריקאי פרסם הכחשה נחרצת לדיווחים שהופצו בכלי תקשורת שונים, לפיהם חלה עלייה חדה במקרי ניסיונות התאבדות בקרב אנשי הצוות. "הדיווחים הללו שקריים לחלוטין", נמסר אז מפיקוד הצי. "אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר".

בניגוד לדיווחים על משבר נפשי ומצוקה קשה בקרב אנשי הצוות, הצי האמריקאי מסר כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן רושמת את אחד משיעורי הגיוס המחודש הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים בצי - 84.4%. "המלחים והחיילים של קבוצת התקיפה של אברהם לינקולן ממשיכים להיות עמידים ונחושים לאחר יותר מ-260 ימים בים, 10,000 טיסות מבצעיות ו-1.5 מיליון פאונד של אמצעי לחימה שהושקעו", הבהיר הצי בהודעתו הרשמית.

הפריסה הממושכת של נושאת המטוסים לינקולן במזרח התיכון התרחשה על רקע מבצע אפיק פיורי נגד איראן, שכלה 22 מיליארד דולר ומלאי המיירטים האמריקאיים. על פי דו"ח של המבקר הכללי של משרד ההגנה שפורסם ב-14 בספטמבר, המלחמה מול איראן גרמה ל"מחסור אסטרטגי" במערכות הגנה אווירית מתקדמות.
הפנטגוןUSS אברהם לינקולן

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