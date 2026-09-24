קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אגידת ארבעת המינים: ההקפדה לקשור את ההדס גבוה מהערבה, האם אפשר לאגוד בשבת, ומה עם 'קוישיקלעך'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

הרב יעקב סיני