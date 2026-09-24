יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית, נעצר בגבול אוקראינה-רומניה בדרכו חזרה מאומן • התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא האוקראיני • הוא שובץ כרופא ביחידה צבאית באזור חרקוב • הפדרציה היהודית באוקראינה דואגת לו לאוכל כשר ולצרכי דת (חרדים)

כיכר השבת