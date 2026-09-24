גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית גת

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"ההחלטה לתקוף באיראן הייתה קלה עבורי - אם לא הייתי מקבל אותה היינו כולנו מתים"
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
הישג מתוק ואחרון לחה"כ משה גפני - רגע לפני החג • מעייריב
הרבי שירד שמונה קומות ברגל כדי לא להטריד פועלים, חסיד ברסלב שגויס בכפייה באוקראינה, מכתב האש של גדול הדור נגד הקנאים, מיליונים מהסאטמרים וניצחון ענק של גפני בבג"ץ (מעייריב)כיכר השבת
מרדכי דוד התעמת עם אבו שחאדה: "אתה חסום לזכר בן לאדן" | צפו
פעיל הימין הויראלי מרדכי דוד פרסם ברשתות החברתיות תיעוד וידאו שבו נראה מתעמת עם יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, שנפסל על ידי וועדת הבחירות המרכזית מהתמודדות לכנסת. "בורח פה ביפו, הוא חסום, לזכר בן לאדן" | צפו (בארץ)כיכר השבת
צעיר בן 20 נפצע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בחריש
צעיר בן 20 נפצע הערב (18:24) במצב בינוני בתאונה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב חברותא בחריש. הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה.קובי רוזן
מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר