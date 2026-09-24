צה"ל: אזרחים חצו למרחב המכשול ליד עזה והוצאו בבטחה

מבזקים נוספים
מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
צפו: נתניהו הגיע לאו"ם - ונשאל איך זה "להיות בבית השקר" | כך הגיב
תיעוד מהגעת ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב לבניין האומות המאוחדות במנהטן בניו יורק, לקראת נאומו. כשנשאל נתניהו איך זה "להגיע לבית השקר" - כך הגיב | צפו (מדיני)יוני גבאי
יו"ר בל"ד שחאדה במתקפה חריפה וחריגה על יאיר גולן: "הוא גזען"
יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה תקף בחריפות את ועדת הבחירות ואת השופט סולברג, כינה את יאיר גולן "גזען" • הוא הודה כי במבט לאחור היה מנסח את המאמר על השביעי באוקטובר אחרת, אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם • "המערכה המשפטית והציבורית רק בתחילתה" (פוליטי)כיכר השבת
עם לולב ואתרוג ביד: הסרטון המצמרר של שורד השבי - לקראת החג
כמעט שנה אחרי שבירך על הלולב ברגעים האחרונים של החג בשנה שעברה, שעות אחרי יציאתו מעזה, שורד השבי יוסף חיים אוחנה רכש השנה בעצמו ארבעת מינים לחג - ובסרטון שפרסם העביר לצד אביו מסר לציבור בישראל | צפו (אנשים)כיכר השבת
בג"ץ שחרר מיליונים לחינוך החרדי | במקום אפקטים: הזמר שעלה באש
בג"ץ שחרר 286 מיליון ש"ח לחינוך החרדי | נדחו ברוב מוחץ: בן גביר וסמוטריץ' לא ייפסלו | שוחרר למעצר בית הנהג שדרס למוות בחדרה | נעצר בדרך מאומן: חסיד ברסלב יגויס לצבא אוקראינה | טיפס לאסוף סכך וחולץ מצמרת עץ | אזהרת ה-CIA: פוטין מתכנן מתקפות כטב"מים באירופה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
שני צעירים נפצעו בינוני בתאונה ברהט
שני צעירים בני 20 נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב עומר אלמוכתאר ברהט. הרכב שבו נסעו התנגש בעמוד. חובשי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן פונו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
הפניות ממטה עופר וינטר לליכוד - וההנחייה התקיפה נגדו: "לא ניקח סיכון"
מטה מפלגתו של עופר וינטר מנסה לבלום את המתקפות של הליכוד נגדו, ולדברי גורם בכיר במפלגת השלטון, שצוטט בערוץ 14, אף נעשתה פנייה לשם כך. למרות זאת, בליכוד מנחים להמשיך בקו התקיף נגד וינטר (פוליטי)יוני גבאי
צעיר בן 20 נפצע בינוני בנפילה מסוס בצומת אום בטין
צעיר בן 20 נפצע אחר הצהריים (17:37) במצב בינוני לאחר שנפל מסוס בצומת אום בטין שבנגב. הפצוע סובל מחבלת ראש ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים סורוקה.קובי רוזן