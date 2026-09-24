מרדכי דוד התעמת עם אבו שחאדה: "אתה חסום לזכר בן לאדן" | צפו

מבזקים נוספים
צעיר בן 20 נפצע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בחריש
צעיר בן 20 נפצע הערב (18:24) במצב בינוני בתאונה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי ברחוב חברותא בחריש. הפצוע סובל מחבלות בראש ובחזה ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה.קובי רוזן
גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית גת
גבר בן 30 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב אגוז בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מה צריך לקנות לאשה לחג? ודין שתית יין בחג הסוכות • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
צפו: נתניהו הגיע לאו"ם - ונשאל איך זה "להיות בבית השקר" | כך הגיב
תיעוד מהגעת ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב לבניין האומות המאוחדות במנהטן בניו יורק, לקראת נאומו. כשנשאל נתניהו איך זה "להגיע לבית השקר" - כך הגיב | צפו (מדיני)יוני גבאי
יו"ר בל"ד שחאדה במתקפה חריפה וחריגה על יאיר גולן: "הוא גזען"
יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה תקף בחריפות את ועדת הבחירות ואת השופט סולברג, כינה את יאיר גולן "גזען" • הוא הודה כי במבט לאחור היה מנסח את המאמר על השביעי באוקטובר אחרת, אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם • "המערכה המשפטית והציבורית רק בתחילתה" (פוליטי)כיכר השבת
עם לולב ואתרוג ביד: הסרטון המצמרר של שורד השבי - לקראת החג
כמעט שנה אחרי שבירך על הלולב ברגעים האחרונים של החג בשנה שעברה, שעות אחרי יציאתו מעזה, שורד השבי יוסף חיים אוחנה רכש השנה בעצמו ארבעת מינים לחג - ובסרטון שפרסם העביר לצד אביו מסר לציבור בישראל | צפו (אנשים)כיכר השבת
צה"ל: אזרחים חצו למרחב המכשול ליד עזה והוצאו בבטחה
מספר אזרחים חצו היום למרחב המכשול החוצץ בין ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל הגיעו למקום והוציאו את האזרחים בבטחה לשטח ישראל. צה"ל הבהיר כי האזרחים לא חצו לשטח רצועת עזה עצמה. הצבא הדגיש כי המרחב הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה, וכי הגעה למרחב זה מסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במקום.ב. ניסני
בג"ץ שחרר מיליונים לחינוך החרדי | במקום אפקטים: הזמר שעלה באש
בג"ץ שחרר 286 מיליון ש"ח לחינוך החרדי | נדחו ברוב מוחץ: בן גביר וסמוטריץ' לא ייפסלו | שוחרר למעצר בית הנהג שדרס למוות בחדרה | נעצר בדרך מאומן: חסיד ברסלב יגויס לצבא אוקראינה | טיפס לאסוף סכך וחולץ מצמרת עץ | אזהרת ה-CIA: פוטין מתכנן מתקפות כטב"מים באירופה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי