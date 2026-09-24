הישג מתוק ואחרון לחה"כ משה גפני - רגע לפני החג • מעייריב

יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה תקף בחריפות את ועדת הבחירות ואת השופט סולברג, כינה את יאיר גולן "גזען" • הוא הודה כי במבט לאחור היה מנסח את המאמר על השביעי באוקטובר אחרת, אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם • "המערכה המשפטית והציבורית רק בתחילתה" (פוליטי)

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