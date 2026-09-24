חברי בית דין רבני חב"ד מתנערים משילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, ומבהירים כי המהלך "לא נעשה על דעתנו, והוא בניגוד לדרך חב"ד בנושאים אלו" | מבהירים: "הדבר מחבר את חב"ד למפלגה, וגורם חילול שם חב"ד והונאת הציבור. דרכו של הרבי - הפצת היהדות לכל חלקי העם" (פוליטי, חרדים)

יוני גבאי