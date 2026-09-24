רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה בתאונה בנתיבות

מבזקים נוספים
נשיא ארגנטינה: טראמפ ונתניהו הם שני הגיבורים הגדולים של האנושות
נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הצהיר הערב: "אני אסיר תודה על ההזדמנות שטראמפ ונתניהו העניקו לי להיות חלק ממעגל הידידים והשותפים שלהם. הם שני הגיבורים הגדולים של האנושות בעת הזו".קובי אטינגר
רבני חב"ד נגד שילוב איש החסידות ברשימת בן גביר: "הטעיה והונאת הציבור"
חברי בית דין רבני חב"ד מתנערים משילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, ומבהירים כי המהלך "לא נעשה על דעתנו, והוא בניגוד לדרך חב"ד בנושאים אלו" | מבהירים: "הדבר מחבר את חב"ד למפלגה, וגורם חילול שם חב"ד והונאת הציבור. דרכו של הרבי - הפצת היהדות לכל חלקי העם" (פוליטי, חרדים)יוני גבאי
נתניהו הציג ביפר: "אתם יודעים מה זה? חיזבאללה בטוח יודע" | נאום ה"אין לנו ברירה" המלא
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
"נערים שמנוערים מן המצות": ראשי ישיבת פוניבז' בגינוי חריף נגד תקיפת הרב פייבלזון
הגאון רבי חיים פרץ ברמן והגאון רבי דוד מילר שלחו מכתבי תמיכה לגרא"מ פייבלזון, בשל התקיפות שעבר לאחרונה על ידי צעירים מ״שולי המחנה״ • "אוהביו כצאת השמש בגבורתו" | פרסום ראשון (חרדים)חנני ברייטקופף
נתניהו סיים את נאומו בעצרת האו"ם: "נצח ישראל לא ישקר"
ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים את נאומו בעצרת האו"ם בניו יורק. הנאום נמשך כ-40 דקות וסיומו היה בציטוט "נצח ישראל לא ישקר".כיכר השבת
נתניהו הציג ביפר: "אתם יודעים מה זה? חיזבאללה בטוח יודע" | נאום ה"אין לנו ברירה" המלא
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
נתניהו: "יום אחד, האזרחים האיראנים יהיו חופשיים, המשטר יפול וכולנו נחגוג את היום הזה"
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל
בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם
ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)ישראל גראדווהל