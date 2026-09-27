האדמו"ר מדארג ערך אמש (מוצאי שב"ק) את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה הצמודה לבית מדרשו בני ברק, ברוב ששון מתוך כלי זמר ושיר | על הסכך במרכז הסוכה פיארה יצירת אמנות מרשימה שהכינו פרחי החסידים, המשלבת פירות נבחרים תפוחים, רימונים ואתרוגים לצד בקבוקי יין, בעיצוב מרהיב בדמות כתר מלכותי, שהעניק הוד מיוחד לחלל הסוכה | במהלך הטיש עברו החסידים שנקראים בשם 'יצחק' לפני האדמו"ר לקבלת "כוס של ברכה" (חסידים)

חיים רוזנבוים