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כך רה"מ נתניהו תועד בתוך הרכב המשוריין בכביש 1 | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו תועד בתוך הרכב המשוריין, במהלך נסיעת השיירה בכביש 1 סמוך לטלז סטון, בדרכו לנתב"ג לקראת טיסתו לעצרת האו"ם בניו יורק • בתיעוד ניתן לראות את נתניהו שקוע כשהאורות בתוך הרכב דולקים במהלך הנסיעה • צפו (פוליטי)קובי ישראל
בהשתתפות הראב"ד | הרבי מספינקא ציין בסוכתו יובל שנים לזקינו ה'דעת כהן'
לרגל יום ההילולא החמישים של האדמו"ר מספינקא זצ"ל, מחבר ספר 'דעת כהן' הרה"צ רבי נחמן כהנא זצ"ל, ערך אמש נכדו האדמו"ר מספינקא כהנא את שולחנו הטהור בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | בטיש השתתפו אחיו האדמו"רים, גיסו האדמו"ר מבערגזאס, הגה"צ רבי חיים צבי שפירא ראב"ד מחזיקי הדת, לצד כלל החסידים שנהרו מכל רחבי הארץ (חסידים)חיים רוזנבוים
נאום הפרידה של ח"כ משה גפני מ'דגל התורה': "עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו" | צפו
נציגי 'דגל התורה' מכל הארץ התאספו לכינוס השנתי של המפלגה כמדי חג הסוכות, בצל מהלך ההדחה הדרמטי של משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'דגל התורה' לכנסת | ח"כ משה גפני נשא נאום פרידה והודה לנציגי המפלגה בכל הארץ | צפו (חרדים)קובי ישראל
שבה את העין; יצירת הפאר בסוכתו של הרבי מדארג • צפו
האדמו"ר מדארג ערך אמש (מוצאי שב"ק) את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה הצמודה לבית מדרשו בני ברק, ברוב ששון מתוך כלי זמר ושיר | על הסכך במרכז הסוכה פיארה יצירת אמנות מרשימה שהכינו פרחי החסידים, המשלבת פירות נבחרים תפוחים, רימונים ואתרוגים לצד בקבוקי יין, בעיצוב מרהיב בדמות כתר מלכותי, שהעניק הוד מיוחד לחלל הסוכה | במהלך הטיש עברו החסידים שנקראים בשם 'יצחק' לפני האדמו"ר לקבלת "כוס של ברכה" (חסידים)חיים רוזנבוים
משה פייגלין התבטא נגד פסילת אבו שחאדה; כך איתמר בן גביר הגיב
סערת פסילת סמי אבו שחאדה והרשימות הערביות: יו"ר זהות משה פייגלין יוצא נגד האפשרות לפסול מועמדים ורשימות מהתמודדות בבחירות וטוען כי מדובר בפגיעה בעקרון הדמוקרטי הבסיסי • מנגד, בן גביר משיב: "מי שתומך בטבח 7 באוקטובר ומי שתומך ברצח חיילי צה"ל - חייב להיפסל ולהיזרק מהכנסת" | צפו (פוליטי)קובי ישראל
המחבל שחטף את נועה ארגמני על אופנוע - חוסל בתקיפה ישראלית
סאהר סקר חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסייראת • המחבל רכב על האופנוע שעליו נחטפה נועה ארגמני ממסיבת הנובה | צה"ל ושב"כ ממשיכים במבצע השיטתי לחיסול מחבלי 7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
התגובה לרחפן נפץ: תקיפת תשתיות של חיזבאללה | צפו בתיעוד מהתקיפות
צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני | צפו (צבא)ב. ניסני
שימו לב: הכנסת סירים לסוכה - פוסלים את הסוכה • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: הכנסת סירים לסוכה - פוסלים את הסוכה • צפו (יהדות)כיכר השבת